Taksim’deki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişiden 68’i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim’deki bombalı saldırıda yaralananların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Bombalı saldırının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ammar Jarkas’ın İstanbul’da 2020’de bir araba kiralama şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı.

Vali Yerlikaya, yaralananların durumuna ilişkin Twitter hesabında şu bilgileri paylaştı: “İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68’i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, iki hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.”