Skandal dolandırıcılık soruşturması: Müştekiler ne anlattı?

CANAN COŞKUN

Denizbank’ın bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede müştekilerin ifadelerine de yer verildi.

Bugün mahkemece kabul edilen iddianamede şube müdürü Seçil Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 216 yıla kadar, ‘işbirlikçi’ altı şüphelinin de üç yıldan 65 yıla kadar hapsi isteniyor. Bu isimler şunlar: Ali Yörük, Atilla Yörük ve Nazlı Can (tutuklu), Kerem Can, Hüseyin Eligül ve Asiye Öztürk (tutuksuz). Beş isim Erzan’ın tanıdıkları. Öztürk ise Erzan’ın döneminde Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’nde operasyon müdürü olarak görev yapıyordu.

Savcı Ebru Baran Celep’in hazırladığı iddianamede soruşturma kapsamında adı sıkça zikredilen Fatih Terim’in kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim’in kuzeni Terim Arıcan, eski Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak, halen Galatasaray’ın kalesini koruyan futbolcu Fernando Muslera dahil 18 kişi müşteki olarak yer aldı.

İddianameye göre 18 müşteki toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldı.

Müştekilerin ifadelerinden öne çıkan kısımlar şöyle:

‘Denizbank kaşeli belgeler verdi’

Bülent Çeviker: Seçil Erzan Kasım 2022’deBağlar Mahallesi’ndeki işyerime geldi. Özel müşterilerin yararlanabileceği özel bir fon olduğunu söyledi. Büyük meblağlarda para yatırıp yüzde 27 kar ile geri ödeyeceğini vadetti. O dönem Denizbank’ı temsilen bu fonu satın alacaklarını belirtmişti, fakat en az 3 milyon dolar teslim edilmesi gerektiğini söylemişti. O dönem o kadar nakit param olmadığı için teklifi kabul edememiştim. Şubat 2023’te evimize geldi. Daha önce vadettiği şekilde bir fondan bahsetti, fakat bu sefer Fatih Terim gibi tanınmış ünlü kişilerin de bu fona yatırım yaptığını söyledi. Fatih Terim’in fonunun altında daha küçük meblağlı yani minimum 2 milyon dolar boşluk oluştuğunu ve bu fonları satın alabileceğimi söyledi. Bu imkândan sadece nakit olarak özel müşterilerin yararlanabileceğini ve bu paranın Denizbank’ın fonuna gönderileceğini, genel müdürlüğün bundan haberi olduğunu ve onlar tarafından saklamaya teslim edileceğini söyledi. Aramızdaki güvene dayanarak ve parayı bankaya teslim ettiğimi düşünerek hesapta bulunan parayı nakit olarak Erzan’ın yönlendirdiği Ali Böcügöz’e teslim ettik. Bu para karşılığında Seçil Erzan’dan bu zamana kadar üç adet belge teslim aldım. Bu belgeler hem Denizbank kaşeli hem de Seçil Erzan’ın bizzat ıslak imzasını içermektedir.

Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’in anlatımına göreyse, Erzan, sözünü ettiği yatırım fonunda ‘GS eski teknik direktörü Fatih Terim’in de yüklü miktarda parası olduğunu’ söylemişti.

Hep aynı isimleri kullanmış

Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın ifadesine göre Erzan telefonda bankaya ait 22 kişilik özel bir fon olduğunu, fonu Hakan Ateş’in ve Mehmet Aydoğdu’nun oluşturduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Erzan, Buse Terim ve Fatih Terim’in de bu fona para yatırdığını söyledi. Bahçekapılı, bu konuda eşi Buse Terim’e danıştı, o da fonda parası olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, Erzan’ın sözünü ettiği fonun Hakan Ateş ve Mehmet Erdoğdu tarafından kurulduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını söyledi. Belözoğlu, Erzan’a toplamda 4 milyon 292 bin dolar verdiğini aktardı.

Buse Terim’in kuzeni ve çalışanı Terim Arıcan’ın ifadesine göre Erzan bir gün kendisini arayarak ‘Hakan Ateş’in ve çok daha fazla güvenilir kişinin içerisinde olduğu bir hazine fonu olduğunu’ söyledi. Buse Terim’in de Denizbank’ta mevduat hesabı olduğunu, parasını bu fonda çok iyi değerlendirebileceğini söyleyen Erzan, bu konuyla ilgili Buse Terim’le konuşmasını rica etti. Arıcan, bu teklifi değerlendirdikten sonra 3 milyon 600 bin TL’yi Erzan’a şubedeki odasında teslim ettiğini aktardı.

Arda Turan da, Erzan’ın kendisine Hakan Ateş’e ait bir fon olduğunu söylediğini aktardı. Turan, Erzan’a elden parça parça toplam 13 milyon 900 bin dolar verdiğini, 6 milyon 400 bin dolar ödeme aldığını söyledi.

‘Çok ünlü şahıslar’

Dolandırılan kişilerden Nurettin Gözaçan’sa ifadesinde, Erzan’ın oğluyla kendisini Levent şubesindeki odasında ağırladığını söyleyerek şunları aktardı: “Bize fondan bahsetmeye başladı. Tabii biz yanımızda 292 bin dolar götürmüştük. Bize fon içerisinde çok ünlü şahıslar olduğunu söyledi. Örnek olarak Fatih Terim, Arda Turan gibi isimleri söyledi. Hatta masasının üzerinde görünür şekilde Fatih Terim imzalı evrakları vardı.”