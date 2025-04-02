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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK 'boykotçu' kanal ve yayınları takipte

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar’ın ‘takip edildiğini, gereğinin yapılacağını’ duyurdu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişinin tutuklanmasının ardından CHP, bazı şirketleri boykot listesine almış, hafta sonu da yurttaşlar sosyal medyada “2 Nisan’da tüm tüketimi durdur” kampanyası başlatmıştı.


Buna karşılık İstanbul başsavcılığı çağrıyı yayanlara ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla soruşturma açtı. Ardından bakanlar televizyon televizyon kanalları ve sosyal medyadan boykot karşıtı açıklamalara girişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem ‘ticaretinde maddi kaybı olan’ları tazminat davası açmaya çağırdı hem de boykotçuları ‘azgın azınlık’ diye niteledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de X’ten şöyle yazdı:

“Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.”

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ‘boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar’ın ‘takip edildiğini, gereğinin yapılacağını’ duyurdu.