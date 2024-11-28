Putin: İmha edilecek hedef, Kiev'deki karar merkezleri olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Oreşnik’ isimli kıtalararası füzenin ‘dünyada bir benzeri olmadığı’nı belirterek “İmha edilecek hedef, Kiev’deki karar merkezleri olabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

Putin bugün (28 Kasım), Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Putin, Ukrayna’nın ABD yapımı ‘ATACMS’ ve Britanya yapımı ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarına saldırmasının, söz konusu ülkelerin çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi.

Bu saldırılara cevaben, dün gece Ukrayna’nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) gönderdiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bu gelişmeyi ‘Rusya, halkımıza karşı 188’le rekor sayıda İHA fırlattı’ diyerek duyurmuştu.

‘Rusya, NATO ülkelerinin toplamından on kat daha fazla füze üretiyor’

Putin, Batı’nın Ukrayna’ya temin ettiği veya edeceği silahların durumundan haberdar olduklarını söyleyerek “Rusya’da bu tarz füze sistemleri ve askeri teçhizatın üretim hacmi, NATO ülkelerindeki toplam üretim hacminden on kat daha fazla. Gelecek yıl üretim hacmi yüzde 25-30 artacak” dedi.

‘Ukrayna nükleer silaha sahip olursa bütün silahlarımızı kullanacağız’

Putin konuşmasında ‘Oreşnik’ isimli balistik füzeyi bir kez daha hatırlattı.

Putin geçen hafta, Rusya’nın, Ukrayna’nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış ‘Oreşnik’ füzesinin başarıyla test edildiğini söylemişti.

Devlet başkanı bugünkü konuşmasında ‘dünyada bir benzeri olmadığını’ belirterek bir kez daha ‘Oreşnik’i hatırlattı ve füzeyle ilgili şunları söyledi:

“Bu füze çok derinlerde bulunan ve korunan unsurları bile vuruyor. Birkaç füzenin aynı anda kullanılması nükleer silah etkisi yaratabiliyor.”

Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirliyor. ​​​​​Bunlar askeri unsurlar, savunma sanayisi işletmeleri veya Kiev’deki karar alma merkezleri olabilir.

Ukrayna nükleer silaha sahip olursa, bu durumda sahip olduğumuz tüm silahları kullanacağız, buna izin vermeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

17 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Ukrayna’ya uzun menzilli ‘ATACMS’ füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni vermişti.

İki gün sonra, 19 Kasım’da, Ukrayna sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurmuştu. Saldırının, ABD yapımı ‘ATACMS’ füzeleriyle yapıldığı Rusya tarafından doğrulanmıştı.

Ukrayna daha sonra 20 Kasım’da Rusya’ya, Britanya’dan aldığı uzun menzilli ‘Strorm Shadow’ füzesiyle saldırmıştı. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya, bu füzelerin kullanımıyla ilgili daha önce Kiev yönetimini uyarmıştı. 21 Kasım’da, Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın ilk kez kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını açıkladı. ICBM’ler kimyasal ve biyolojik silahlarla da donatılabiliyor ve bu füzeler genellikle nükleer başlık taşıması amacıyla üretiliyor.

Putin ise bu füzenin, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış ‘Oreşnik’ isimli balistik füze olduğunu ve yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceklerini söylemişti.

Ardından 26 Kasım’da Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya 188’le ‘rekor sayıda’ İHA fırlattığını duyurdu.

Son olarak bugün (28 Kasım) Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırı başlattığını ve ülkede elektrik kesintilerinin olduğunu bildirdi.