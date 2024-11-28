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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna: Rus ordusu enerji altyapısına yoğun saldırı başlattı

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji altyapısına yönelik yoğun saldırı başlattığını belirterek elektrik kesintilerinin olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

Galuşçenko sosyal medya hesabındaki paylaşımında enerji altyapısına saldırılar düzenlendiğini ve Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin olduğunu duyurdu.


Paylaşımdaki açıklama şöyle:

“Enerji (altyapısı) tekrar düşmanın büyük saldırısı altında. Ukrayna’nın her yerinde enerji tesislerine saldırılar yaşanıyor.”

Saldırılar nedeniyle Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ülkede acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdi.

Galuşçenko, saldırılar ve elektrik kesintilerine ilişkin detayların ‘güvenlik durumu izin verdiğinde’ açıklanacağını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabındaki açıklamada da Rus ordusunun başta Kiev olmak üzere ülkenin birçok bölgesine füzeler fırlattığı bildirildi.

Füze saldırısı devam ederken vatandaşlara sığınakta kalma çağrısı yapıldı.

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