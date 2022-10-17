Patlamada ölen madencinin oğlu, babasıyla hayalini anlattı

Bartın’daki maden ocağı patlamasında babası Ridvan Acet’i kaybeden Emrullah Acet, babasıyla ortak hayallerinin aynı madende çalışmak olduğunu söyledi.

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Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi yaralandı.

AA’nın aktardığına göre faciada yaşamını yitiren evli ve iki çocuk babası 42 yaşındaki Acet, madende yedi yıl önce elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başlamış.

Acet’in 20 yaşındaki oğlu Emrullah Acet, babasıyla arkadaş gibi olduklarını belirtti: “Bütün çevresiyle öyleydi. Benim arkadaşlarımla da arkadaş gibiydi. Köy halkı ve arkadaşlarım da çok severdi. Kalp kırmazdı. Allah sevdiği kulunu erken alırmış.“

Acet, babasının köyde annesiyle ev işlerini yaptıktan sonra “Allah’a emanet, ben TTK’ye gidiyorum” diyerek evden mutlu şekilde ayrıldığını aktardı.

Babasıyla ortak hayalinin aynı madende çalışmak olduğunu söyleyen Acet, şöyle devam etti:

“İyi evlat yetiştirmek en büyük isteğiydi. Biz de onun isteğini yerine getireceğiz. Annem ve kardeşim var. Onlar için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bütün planım bu hayata dair. Okumamı isterdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde babamla aynı mesleği, elektrik teknikerliği okuyorum. O da elektrik teknisyeniydi. Belge almıştı, öyle TTK’ye girmişti. Arızalara bakıyordu. Ben de onu yapacağım inşallah. Madenci olmak istiyordum hatta babamla şakamız vardı. Babam endüstri meslek lisesi mezunu, ben yüksekokul mezunu olacaktım. İşte ‘Oraya gelirsem senin amirin olurum’ falan diye dalga geçiyordum. O da şakasına bana çok kızıyordu. Hayalimiz oydu, olmadı. O da benim madende çalışmamı istiyordu.”