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Yaramazlara biraz batar!

Arkadaşlarıyla son fotoğrafını paylaştı: Bir ben kaldım

Bartın’da 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından yıllık izinde olması nedeniyle kurtulan Gürkan Yıldırım, mesai arkadaşlarıyla çektirdiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım’ sözleriyle paylaştı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta 14 Ekim’de meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi yaşamını yitirdi. 11 işçi yaralandı.


Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, yaşamını yitiren mesai arkadaşlarıyla bir ay önce molaya çıktıklarında çektirdiği son fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım, dokuz arkadaşın yer aldığı fotoğrafın altına “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” sözlerini yazdı.

Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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