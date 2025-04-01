Özel'den Hisarcıklıoğlu'na: Kime hizmet ediyorsun?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotu eleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TBOB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin birliğinde senden güçlüyüz” dedi.

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CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine 24 Mart’ta iktidara yakın şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Daha sonra sanatçılar ve vatandaşlar sosyal medyada 2 Nisan’da genel bir boykot çağrısı yaptı. Özel bu çağrıya destek verdi ve 2 Nisan’da ‘tüm tüketimi durdur’ dedi.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

TBOB başkanı sosyal medya hesabından boykot çağrısını eleştirdi:

“Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır.”

Özel bu paylaşımı alıntılayarak Hisarcıklıoğlu’na yanıt verdi:

“Başkan;

Yatırım yapanla, istihdam sağlayanla derdimiz yok. Şirketleri siyasi tartışma içine sokan da yok. Sen bu yorumla kime hizmet ediyorsun?

Temsil ettiğin kurumu iktidarın emrine vermen üyelerini kahrediyor.

Koskoca kurumu düşürdüğün hale bak. Attığın tweeti yorumlara açacak cesaretin yok, neden, kimden korkuyorsun? Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin birliğinde senden güçlüyüz.

Üyelerinin önemli bir çoğunluğu bizimle. Çünkü ahlaki üstünlük bizde. Çünkü biz haklıyız. Üyelerin de haklının yanında zulmün karşısında. Sen neredesin? Biz haklının yanındayız. Biz kazanacağız. Sen ve senin anlayışın kaybedecek…”