Madleen'deki Türk vatandaşı yarın İsrail'den sınırdışı edilecek

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu, yarın İsrail’den Almanya’ya sınırdışı edilecek.

Fotoğraflar: @GazaFFlotilla / X

Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı.

Gemiye İsrail ordusu 9 Haziran sabahında müdahale etmişti. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Gemi İsrail’in Aşdod limanına götürülürken 12 kişi de gözaltına alınmıştı. Dün Thunberg ve üç aktivist sınırdışı edilmişti.

Sınırdışı edilmeyi kabul etmeyen sekiz kişiyse İsrail’deki Givon Cezaevi’nde tutuluyordu.

Madleen’deki gönüllülerin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah’ın açıklamasına göre aktivistlerin sınırdışı edilecekleri tarihler belli oldu.

Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın öğle saatlerinde Almanya’ya sınırdışı edileceği aktarıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Brezilyalı aktivist Thiago Avila ve Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar’ın tüm gönüllüler ülkelerine döndükten sonra ayrılmayı talep ettiğini bildirdi.

Duvara ‘Free Palestine’ yazan milletvekiline hücre cezası

Adalah’ın açıklamasında ayrıca gözaltındaki Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan’ın hücre duvarlarına ‘Free Palestine (Özgür Filistin)’ yazdığı için ‘camı olmayan, karanlık ve düşük hijyenik koşullardaki’ bir hücreye nakledildiği, avluya çıkmasınaysa izin verilmediği paylaşıldı.

Brezilyalı Thiago Avila’nınsa açlık grevi yaptığı için Ayalon Cezaevi’ne nakledilerek burada tecrit edildiği, ‘fiziksel saldırıya dönüşmeden gardiyanların kötü muamelesine maruz kaldığı’ not edildi.

Adalah, İsrail’in aktivistleri ayrı hapishaneye naklederek burada tecrit cezası uygulamasının, hak ihlali ve aktivistlere siyasi ve manevi baskı girişimi olduğunu belirtti.

Dört kişinin sınırdışı edilmesinin ardından gözaltında tutulan sekiz kişinin isimleri şöyleydi: