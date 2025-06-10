FFC: İsrail, insani yardım gönüllülerini hukuksuz şekilde tutuyor

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), alıkonulan yardım gemisindeki 12 kişiden sekizinin İsrail’de hukuksuz şekilde tutulduğunu bildirdi.

Aktivistlerin götürüldüğü İsrail’deki Givon Cezaevi. Fotoğraf: AA

FFC’ye ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı.

Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açılmıştı.

Gemiye İsrail ordusu dün sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Dün akşam gemi İsrail’in Aşdod kentine götürülürken aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X’teki açıklamasında, gemide bulunan ve gözaltına alınan kişilerin sınırdışı edileceğini duyurmuştu.

Thunberg, İsveç’ten Baptiste Andre, Fransa’dan Sergio Toribio ve Al Jazeera muhabiri Omar Faiad bugün sınırdışı edildi.

FFC’nin açıklamasına göre sınırdışı kararını kabul etmeyen sekiz aktivist gözaltında tutuluyor.

Açıklamada bu kişilerin mahkemeye çıkarılacağı ve mahkemenin de nihayetinde sınırdışı kararı vermesinin beklendiği belirtildi.

Koalisyon, İsrail’in 12 kişiye ‘ülkeye yasadışı yollardan girmiş gibi’ muamele ettiğine, oysa aktivistlerin uluslararası sulardan kaçırılıp iradeleri dışında İsrail’e götürüldüğüne dikkat çekti.

Aralarında bir Türkün de bulunduğu gözaltındaki isimler şöyle:

Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili

Yasemin Acar – Almanya

Thiago Avila – Brezilya

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

Madleen’de ne taşınıyordu?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.