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Greta Thunberg ve üç aktivist İsrail'den sınırdışı edildi

Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki Greta Thunberg ve üç aktivist sınırdışı edildi.

Fotoğraf: İsrail Dışişleri Bakanlığı

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı.


Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açılmıştı.

Gemiye İsrail ordusu dün sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Dün akşam gemi Aşdod’a götürülürken aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X’teki açıklamasında, gemide bulunan ve gözaltına alınan kişilerin sınırdışı edileceğini duyurmuştu.

İsrailli Haaretz gazetesinin aktardığına göre Thunberg ve üç kişi sınırdışı edilmeyi kabul etti.

Thunberg’in fotoğraflarda ters kelepçeli bir şekilde uçağa bindirildiği görüldü.

Gemide bulunan aktivistler şunlardı:

  • Greta Thunberg – İsveç
  • Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
  • Yasemin Acar – Almanya
  • Baptiste Andre – Fransa
  • Thiago Avila – Brezilya
  • Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
  • Pascal Maurieras – Fransa
  • Yanis Mhamdi – Fransa
  • Şuayb Ordu – Türkiye
  • Sergio Toribio – İspanya
  • Marco van Rennes – Hollanda
  • Reva Viard – Fransa

Madleen’de ne taşınıyordu?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.

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