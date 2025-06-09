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Yaramazlara biraz batar!

Dışişleri: Madleen gemisine saldırı, İsrail'in terör devleti olduğunu ispatladı

Dışişleri Bakanlığı Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisinin 12 aktivistle birlikte alıkonulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın İsrail’in 12 insan hakları aktivistiyle sabahın erken saatlerinde alıkoyduğu Madleen gemisine ilişkin açıklaması şöyle:


* Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Madleen’ adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

* Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

* Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.

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