Thunberg ve Liam Cunningham'ın da bulunduğu yardım gemisi Gazze'ye gidiyor

Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Madleen’ adlı yelkenlisi, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemide İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de aralarında olduğu 12 kişi yer alıyor.

Fotoğraf: AA

Yola çıkmadan önce çok sayıda kişi limana gelerek Filistin bayraklarıyla yolculuğa destek verdi.

Thunberg, limandan ayrılmadan önceki açıklamasında “Eğer insanlıktan geriye bir zerre kaldıysa, Filistin için ve özgür bir Filistin için mücadele etmeliyiz” dedi.

Greta Thunberg. Fotoğraf: AA | Liam Cunningham. Fotoğraf: IMDB

Üzerinde ‘Özgür Filistin’ yazılı tişörtü ve kefiyesiyle konuşan Thunberg, şöyle devam etti:

“Bu misyon, İsrail tarafından sistematik biçimde aç bırakılan, etnik temizlik ve soykırıma maruz kalan Filistinlilerle ilgili. Hükümetlerimiz, kurumlarımız, şirketlerimiz ve medyamız buna destek oluyor. Bir soykırım karşısındaki sessizlik, bu yolculuktan çok daha tehlikeli.”

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun misyona dair açıklamasındaysa yelkenlinin süt tozu, tıbbi malzeme ve diğer hayati yardımları taşıdığı söylendi.

Açıklamada geminin uluslararası sulardan geçeceği, yolculuğun uluslararası hukuka uyduğu ve her türlü saldırı veya müdahalenin sivillere yönelik yasadışı bir eylem sayılacağı belirtildi.

Madleen’in yaklaşık bir haftalık yolculukla Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan geçen ay, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Conscience’ gemisine yapıldığı gibi İsrail güçlerince uluslararası sularda durdurulma riski olduğuna da dikkat çekiliyor.

‘Consicience’ gemisine İHA saldırısı

İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs’ta yerel saatle 00.23’te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, saldırıdan önce İsrail’e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında üç saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da aynı gün bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta’ya doğru gittiğini doğrulamış ancak uçağın saldırıdan önce ülkedeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.