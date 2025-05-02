Gazze'ye yardım gemisine Malta açıklarında saldırı

İnsani yardım için Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisine Akdeniz’de insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: Freedom Flotilla Coaliton

Saldırı yerel saatle 00:23’te Malta açıklarında düzenlendi.

Dünyanın farklı yerlerinden inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan FFC yardım gemisi olası tehlikelere karşı gizli tutuluyordu.

Saldırıda geminin gövdesinde gedik açılırken pruvasında yangın çıktı.

Malta hükümeti, gemideki herkesin güvende olduğunu ve yangının kontrol edildiğini duyurdu.

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, 60 gündür Gazze’ye ne su ne de gıdanın ulaştığını belirterek şöyle konuştu: “Bu ya İsrail ya da müttefiklerinden biri tarafından işlenmiş bir savaş suçudur, Filistinlileri açlığa mahkum etmek istiyorlar.”

İspanyol aktivist Sandra Barrilaro’ysa saldırıda geminin jeneratörünün hedef alındığını söyledi: “Dronlarla saldırının tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz, aslında tahmin etmesi zor değil.”

Gemiye Malta’dan binmesi beklenen gönüllüler arasında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve ABD ordusundan emekli bir albay da vardı. Ancak saldırı esnasında bu isimler henüz gemiye binmemişti.

İsrail, 2 Mart’tan beri Gazze’ye hiçbir yardımın girişine izin vermiyor.

İsrail yönetimi Hamas’ın bütün İsrailli rehineleri serbest bırakana kadar bu yardımlara müsaade etmeyeceğini belirtiyor.