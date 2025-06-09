Madleen gemisindeki Şuayb Ordu: Türk olduğum için günah keçisi seçilebilirim

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki Şuayb Ordu “Türk olduğum için günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim” dedi.

Fotoğraflar: @GazaFFlotilla / X

İsrail’in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinde bulunan Şuayb Ordu Instagram hesabındaki paylaşımında İsrail ordusunun saldırmak için gemiden birini ‘günah keçisi’ seçebileceğini duyurmuştu. Ordu şunları söylemişti:

* Türk olduğum için bu günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail’e cesaretleri varsa kameralarla gelip baskın sürecini çekmelerini teklif ediyorum ve dünyayla paylaşsınlar.

* Eğer benim canıma bir zarar gelirse ve beni katletseler ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım.

* Kafama silah dayayıp ateş edebilirler elimi bile kaldırmam. Tek kelime etmem, yüzlerine bile bakmam. Biz barışçıl bir şekilde ilerliyoruz ve buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var.

* Bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa, can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız ellerimiz boş bir şekilde bekleyeceğiz. Tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız. Hiçbir tepki vermeyeceğiz. Buna rağmen birimize zarar verirlerse bilin ki iftira atıyorlardır.

* Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim, hiçbir yüz ifadesinde bile bulunmayacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarardan tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir.

Madleen

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, Thunberg dahil 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu kişiler var:

Greta Thunberg – İsveç

Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa