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BM'den İsrail'e çağrı: Madleen gemisini bırakın ve Gazze'ye ablukayı bitirin

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze’ye ablukanın kırılması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Albanese, X’te Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin ‘acilen serbest bırakılması gerektiğini‘ söyledi.


BM raportörü şöyle devam etti: “Her Akdeniz limanı Gazze’ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar.”

İsrail’in insani felakete sebep olduğu Gazze’de insani yardım girişini de kısıtlayan ablukasına da dikkat çeken Albanese, “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” dedi.

Madleen

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, Thunberg dahil 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu kişiler var:

  • Greta Thunberg – İsveç
  • Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
  • Yasemin Acar – Almanya
  • Baptiste Andre – Fransa
  • Thiago Avila – Brezilya
  • Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
  • Pascal Maurieras – Fransa
  • Yanis Mhamdi – Fransa
  • Suayb Ordu – Türkiye
  • Sergio Toribio – İspanya
  • Marco van Rennes – Hollanda
  • Reva Viard – Fransa
Fotoğraf: AA

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