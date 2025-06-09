BM'den İsrail'e çağrı: Madleen gemisini bırakın ve Gazze'ye ablukayı bitirin

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail’in 12 insan hakları aktivistiyle alıkoyduğu Madleen gemisinin serbest bırakılması ve Gazze’ye ablukanın kırılması çağrısı yaptı.

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Albanese, X’te Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisinin ‘acilen serbest bırakılması gerektiğini‘ söyledi.

BM raportörü şöyle devam etti: “Her Akdeniz limanı Gazze’ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar.”

İsrail’in insani felakete sebep olduğu Gazze’de insani yardım girişini de kısıtlayan ablukasına da dikkat çeken Albanese, “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” dedi.

İsrail askerlerinin gemiyi ele geçirdiği anlarda aktivistlerin kaydettiği son görüntülerde, grubun tüm baskıya rağmen sükunetini koruduğu görüldü https://t.co/PC8ZAiwsmn https://t.co/vPNxfm1hV8 pic.twitter.com/xQiwnMTeX9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025

Madleen

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, Thunberg dahil 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu kişiler var:

Greta Thunberg – İsveç

Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Suayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa