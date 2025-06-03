Gazze yolundaki Thunberg: Tarihin doğru tarafında durmak bizim görevimiz

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Madleen’ adlı gemisiyle Gazze’ye yardım götürmeye giden İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg şöyle dedi: “Tarihin doğru tarafında durmak istiyorsak, bu harekete katılmak bizim görevimiz.”

Fotoğraf: Instagram/ @gretathunberg

Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de aralarında olduğu 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için yola çıkmıştı.

“Gazze’ye yelken açmak, kuşatmayı kırmak ve insani bir koridor açmak için yaptığımız son girişim sırasında Vicdan gemisinin bombalanmasından bir ay sonra, yine Gazze’ye doğru yelken açtık – silah değil, gıda ve tıbbi malzeme taşıyoruz. Sistematik açlık ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma, İsrail’in Filistinlilere karşı kullandığı birçok savaş yönteminden bazıları.

Bu misyon, marjinalleştirilmiş insanların öncülük ettiği sosyal ve iklim adaleti, özgürleşme ve sömürgecilikten kurtulmaya yönelik küresel hareketin yalnızca bir parçasıdır. Eğer tarihin doğru tarafında durmak istiyorsak, bu harekete katılmak bizim görevimizdir ve zamanı gelmiştir.

Özgür Filistin.”