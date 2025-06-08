Thunberg'in de bulunduğu Gazze'ye yardım gemisine kesinti: İsrail'den tehdit

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu Gazze’ye yardım götürmeye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Madleen’ adlı gemisine iletişim kesintisi yapıldı. İsrail de geminin durdurulacağını duyurdu.
Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de aralarında olduğu 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. ‘Madleen’ adlı yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.
Aktivist Yasemin Acar gemide iletişim kesintilerinin başladığını ve yakında iletişimin komple kesilebileceğini duyurdu.
Comms BLACKOUT begins on board Greta’s flotilla— RT (@RT_com) June 8, 2025
Activist Yasemin Acar warns they could go completely radio silent soon
Ship will sail on despite Israel vowing to stop them https://t.co/W0w2wBg4z0 pic.twitter.com/51l4hNhyzs
İsrail’den tehdit
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır karasularına ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şöyle yazdı:
“İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze’ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze’ye ulaşmayacaksınız.”
הנחיתי את צה"ל לפעול כדי שמשט השנאה "מדלין" לא יגיע לחופי עזה – ולנקוט בכל אמצעי שיידרש לשם כך.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 8, 2025
לגרטה האנטישמית ולחבריה דוברי תעמולת חמאס אני אומר בצורה ברורה: כדאי שתעשו אחורה פנה – כי לעזה לא תגיעו.
ישראל תפעל נגד כל ניסיון לשבור את הסגר או לסייע לארגוני טרור – בים, באוויר… pic.twitter.com/5gwCLqOYLH
Katz, İsrail’in Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime ‘deniz, hava ve karada harekete geçeceğini’ vurguladı.
Madleen
Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Al Jazeera’nin haberine göre Madleen adlı gemide şu isimler bulunuyor:
- Greta Thunberg – İsveç
- Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
- Yasemin Acar – Almanya
- Baptiste Andre – Fransa
- Thiago Avila – Brezilya
- Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
- Pascal Maurieras – Fransa
- Yanis Mhamdi – Fransa
- Suayb Ordu – Türkiye
- Sergio Toribio – İspanya
- Marco van Rennes – Hollanda
- Reva Viard – Fransa
The first of many!— liam cunningham (@liamcunningham1) June 2, 2025
@gazafreedomflotilla#breakthesiege pic.twitter.com/b841jyRsZv