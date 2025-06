Thunberg'in de bulunduğu Gazze'ye yardım gemisine kesinti: İsrail'den tehdit

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu Gazze’ye yardım götürmeye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Madleen’ adlı gemisine iletişim kesintisi yapıldı. İsrail de geminin durdurulacağını duyurdu.

Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de aralarında olduğu 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. ‘Madleen’ adlı yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Aktivist Yasemin Acar gemide iletişim kesintilerinin başladığını ve yakında iletişimin komple kesilebileceğini duyurdu.

Comms BLACKOUT begins on board Greta’s flotilla



Activist Yasemin Acar warns they could go completely radio silent soon



Ship will sail on despite Israel vowing to stop them https://t.co/W0w2wBg4z0 pic.twitter.com/51l4hNhyzs