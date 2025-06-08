Thunberg'in de bulunduğu Gazze'ye yardım gemisine kesinti: İsrail'den tehdit

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu Gazze’ye yardım götürmeye giden Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun ‘Madleen’ adlı gemisine iletişim kesintisi yapıldı. İsrail de geminin durdurulacağını duyurdu.

Yasemin Acar ve Greta Thunberg. Fotoğraf: CNN

Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’in de aralarında olduğu 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. ‘Madleen’ adlı yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Aktivist Yasemin Acar gemide iletişim kesintilerinin başladığını ve yakında iletişimin komple kesilebileceğini duyurdu.

Comms BLACKOUT begins on board Greta’s flotilla



Activist Yasemin Acar warns they could go completely radio silent soon



Ship will sail on despite Israel vowing to stop them https://t.co/W0w2wBg4z0 pic.twitter.com/51l4hNhyzs — RT (@RT_com) June 8, 2025

İsrail’den tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır karasularına ilerleyen insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

Fotoğraf: AA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şöyle yazdı:

“İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze’ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze’ye ulaşmayacaksınız.”

הנחיתי את צה"ל לפעול כדי שמשט השנאה "מדלין" לא יגיע לחופי עזה – ולנקוט בכל אמצעי שיידרש לשם כך.



לגרטה האנטישמית ולחבריה דוברי תעמולת חמאס אני אומר בצורה ברורה: כדאי שתעשו אחורה פנה – כי לעזה לא תגיעו.



ישראל תפעל נגד כל ניסיון לשבור את הסגר או לסייע לארגוני טרור – בים, באוויר… pic.twitter.com/5gwCLqOYLH — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 8, 2025

Katz, İsrail’in Gazze’deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime ‘deniz, hava ve karada harekete geçeceğini’ vurguladı.

Madleen

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Al Jazeera’nin haberine göre Madleen adlı gemide şu isimler bulunuyor: