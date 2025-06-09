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Yaramazlara biraz batar!

Madleen gemisine müdahale: 'Gönüllüler İsrail ordusu tarafından kaçırıldı'

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait ‘Madleen’ isimli gemiye İsrail ordusu müdahale etti, gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” dedi.

Fotoğraflar: AA – X

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından gemideki duruma ilişkin bilgi verdi.


Madleen gemisine müdahale edildiği belirtilen açıklama şöyle: “Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı.”

Koalisyon, Gazze’de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar’ın paylaştığı kısa videodaysa İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

BM özel raportörü: Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini söyledi

Albanese, “Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. ‘Başka bir tekne yaklaşıyor’ derken bağlantı kesildi” dedi.

Madleen

Thunberg dahil 12 kişi Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu isimler bulunuyor:

  • Greta Thunberg – İsveç
  • Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
  • Yasemin Acar – Almanya
  • Baptiste Andre – Fransa
  • Thiago Avila – Brezilya
  • Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
  • Pascal Maurieras – Fransa
  • Yanis Mhamdi – Fransa
  • Suayb Ordu – Türkiye
  • Sergio Toribio – İspanya
  • Marco van Rennes – Hollanda
  • Reva Viard – Fransa
Fotoğraf: AA

İsrail: Aktivistler ülkelerine gönderilecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı ordunun, Gazze Şeridi’ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen gemisinin İsrail’e götürüldüğü belirtilerek aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

Bakanlık, alıkonulan insan hakları savunucularının videosunu da paylaştı. Videoda, aktivistlerin İsrail ordusunun baskınında yara almadığı görülüyor.

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