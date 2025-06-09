İspanya, Madleen gemisini alıkoyan İsrail'in maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan ve içinde bir İspanyol’un da bulunduğu Madleen gemisinin alıkonmasının ardından İsrail’in Madrid Büyükelçiliğindeki maslahatgüzarını, bakanlığa çağırdı.

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İspanya, 12 insan hakları aktivistinin olduğu Madleen yelkenlisini askeri operasyonla alıkoyan İsrail’i kınamak için Madrid’deki en üst düzey diplomatını bakanlığa çağırdığını duyurdu.

EFE’ye bilgi veren bakanlık kaynakları, İsrailli diplomatın Madleen yelkenlisine yapılan operasyona karşı gerekli kınama ve protestonun yapılması için çağırıldığını belirtti.

Yetkililer gemide bulunan İspanyol aktivist ve ailesiyle iletişimde ve İsrail hükümetiyle de temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri bakanlığı, İsrail maslahatgüzarını son olarak 21 Mayıs’ta İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’nı ziyaret eden yabancı diplomatların olduğu heyete ateş açmasını protesto etmek amacıyla bakanlığa çağırmıştı.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti’ni resmi olarak tanımasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs 2024’te Madrid büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.

Madleen gemisi nedir?

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu kişiler var: