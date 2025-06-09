Dışişleri: Madleen gemisindeki vatandaşlarımız için gerekli girişimler yapıldı

Dışişleri Bakanlığı Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisinin akşam karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada “Vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır” denildi.
Bakanlığın İsrail’in 12 insan hakları aktivistiyle sabahın erken saatlerinde alıkoyduğu Madleen gemisine ilişkin açıklaması AA’nın aktardığına göre şöyle:
“‘Madleen’ adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir.
Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır.”
Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde oldukları bilgisini veren dışişleri kaynakları, Türk vatandaşlarının ailelerinin süreçle alakalı düzenli olarak bilgilendirildiğini de duyurdu.
Gemide bulunan aktivistler şunlar:
- Greta Thunberg – İsveç
- Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
- Yasemin Acar – Almanya
- Baptiste Andre – Fransa
- Thiago Avila – Brezilya
- Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
- Pascal Maurieras – Fransa
- Yanis Mhamdi – Fransa
- Şuayb Ordu – Türkiye
- Sergio Toribio – İspanya
- Marco van Rennes – Hollanda
- Reva Viard – Fransa
Madleen gemisi nedir?
Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.
Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.