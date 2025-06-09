Özel'den Madleen açıklaması: Erdoğan ne kadar sert olursa o kadar arkasındayım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’ye yardım götüren ve İsrail tarafından müdahale edilen Madleen gemisine ilişkin “Erdoğan ne kadar sert o kadar arkasındayım. En net ve sert tutumuna teşekkür edeceğim” dedi.

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İsrail’in 12 insan hakları aktivistinin olduğu Madleen gemisini askeri operasyonla alıkoymasına ilişkin Özel şunları söyledi:

* Gemide Özlem, Şuayip kardeşimiz var. Ben Şuayip’in olduğu gemiye Şuayip’i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem’in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum.

* Dışişleri Bakanlığı’nın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında hangi girişimlerde bulunduğunu şu ana kadar bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir? İçerdeki aktivistler ne durumdadır?

* Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu “Merak etmeyin biz ilgili makamlarla görüşüyoruz” şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail’e gözdağı veren Filistin’le dayanışan bir tonu duymak istiyorum burada.

* Filistin’e bedava makarna götürmeye izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet, sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En net ve sert tutumuna teşekkür edeceğim.

* Bunun cevabını Türkiye kamuoyu önünde iktidardan bekliyoruz. Üzerlerine düşenleri yapsınlar kaya gibi arkalarındayız. Eğer yapmazlarsa, bu ayıba ortak olurlarsa, bana mı sordular gittiler derse bu millet bunu bir kez daha affetmez.

Madleen gemisi nedir?

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.

Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Geminin adı Gazze’nin ilk kadın balıkçısı Madleen Kullab’a ithaf. Madleen adlı gemide şu kişiler var: