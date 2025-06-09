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Madleen gemisi Aşdod'a götürüldü: 12 aktivist gözaltında

Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisi Aşdod Limanı’na getirildi. Gemideki 12 insan hakları aktivisti gözaltına alındı.

Fotoğraf: TRT Haber

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı. Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açıldı.


Gemiye İsrail ordusu sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

İsrail ordusu, yelkenlinin Aşdod’a götürüleceğini ve gemide bulunan 12 insan hakları savunucusu aktivistin ülkelerine geri gönderileceğini bildirilmişti.

TRT Haber‘in aktardığına göre Madleen gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail’in Aşdod Limanı’na ulaştırıldı.

Gemideki 12 aktivist de gözaltına alındı.

Gemide bulunan aktivistler şunlar:

  • Greta Thunberg – İsveç
  • Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
  • Yasemin Acar – Almanya
  • Baptiste Andre – Fransa
  • Thiago Avila – Brezilya
  • Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
  • Pascal Maurieras – Fransa
  • Yanis Mhamdi – Fransa
  • Şuayb Ordu – Türkiye
  • Sergio Toribio – İspanya
  • Marco van Rennes – Hollanda
  • Reva Viard – Fransa

Madleen’de ne taşınıyordu?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.

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