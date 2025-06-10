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İsrail'den Madleen açıklaması: Sınırdışını kabul etmeyenler mahkemeye çıkacak

Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Madleen gemisindeki aktivistler sınırdışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı’na bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı.


Yelkenli, İtalya’nın Katanya kentinden denize açılmıştı.

Gemiye İsrail ordusu dün sabah erken saatlerde müdahale etti ve gemiyle irtibat kesildi. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Dün akşam gemi Aşdod’a götürülürken aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X’teki açıklamasında, gemide bulunan ve gözaltına alınan kişilerin sınırdışı edileceğini duyurdu.

Bazı aktivistlerin kısa sürede İsrail’den ayrılması bekleniyor.

Yetkililer, sınırdışı belgelerini imzalamayan ve İsrail’i terk etmeyi reddedenlerin yargılanacağını açıkladı.

Gemide bulunan aktivistler şunlar:

Greta Thunberg – İsveç
Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili
Yasemin Acar – Almanya
Baptiste Andre – Fransa
Thiago Avila – Brezilya
Omar Faiad – Fransa – Al Jazeera muhabiri
Pascal Maurieras – Fransa
Yanis Mhamdi – Fransa
Şuayb Ordu – Türkiye
Sergio Toribio – İspanya
Marco van Rennes – Hollanda
Reva Viard – Fransa

Madleen’de ne taşınıyordu?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.

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