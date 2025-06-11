İsrail mahkemesi: Madleen gemisindeki sekiz aktivist gözaltında tutulacak

İsrail mahkemesi, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisindeki sekiz aktivistin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

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Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen adlı gemi, 12 kişiyle Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götürmek için 1 Haziran’da yola çıkmıştı.

Gemiye İsrail ordusu 9 Haziran’ın sabah erken saatlerde müdahale etmişti. Koalisyonun yayınladığı videoda aktivist Greta Thunberg “Bu videoyu izliyorsanız yakalanıp kaçırıldık demektir” demişti.

Gemi Aşdod’a götürülürken 12 kişi gözaltına alınmıştı. Dün Thunberg ve üç aktivist sınır dışı edilmişti.

Şu isimler gözaltında:

Rima Hassan – Filistin asıllı Fransa AP milletvekili

Şuayb Ordu – Türkiye

Yasemin Acar – Almanya

Thiago Avila – Brezilya

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

İsrail hukuk örgütü Adalah, Ramle kentindeki Givon isimli cezaevindeki göç mahkemesinin, sekiz aktivist için gözaltı kararı vermesinin ‘hukuk dışı’ olduğunu vurguladı. Mahkemenin sınır dışı edilmedikleri takdirde aktivistlerin 8 Temmuz’da yeniden duruşmaya çıkartılması kararı aldığı belirtildi.

Adalah avukatlarının yaptığı itirazı reddeden göç mahkemesi, kararında Gazze Şeridi’ne deniz ablukasının İsrail hukukuna göre yasal olduğu ve gönüllülerin bunu bilerek ihlal etmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Madleen’de ne taşınıyordu?

Gemi, Gazze halkı için hayati önem taşıyan acil insani yardımlar taşıyordu. Bu yardımlar arasında bebek maması, un, pirinç, çocuk bezleri, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler yer alıyordu.