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Yaramazlara biraz batar!

Kripto paraların piyasa değeri 2,7 trilyon doları geçti

Bitcoin’in dünkü rekorunun ardından kripto paraların toplam piyasa değeri 2,7 trilyon doları geride bıraktı.

Fotoğraf: Pixabay

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolarla tarihin en yüksek seviyesini görmüş, ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.


ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda önceki gün (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla birlikte ise Bitcoin dün tüm zamanların zirvesini  66 bin 976 dolara kadar taşıdı.

Rekor sonrası Bitcoin’in piyasa değeri ise 1,23 trilyon dolar civarında bulunuyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 493 milyar dolarlık piyasa değeriyle BTC’yi takipte. Üçüncü sırada ise Binance borsasının kendi coini BNB var. BNB’nin toplam piyasa değeri 82 milyar dolar.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na geçen hafta onay vermişti. 40’a yakın kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Fonla, Bitcoin ETF’si özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’un değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.

Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Kripto piyasalarda son durum

Dünkü rekorun ardından Bitcoin’de bugün fiyat biraz geri çekilmiş durumda.

Saat 11.00 itibarıyla BTC 65 bin 600 doların üzerinde hareket ediyor. Ethereum ise 4 bin 170 dolar seviyesinde.

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