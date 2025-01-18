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Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: Eğer akreplere inanırsan nehrin ortasında boğulursun

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel’i kast ederek “Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu
Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 kişi tutuklanmıştı.


İçişleri Bakanlığı, dünkü açıklamasında hakkında ‘rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlarından’ soruşturma yürütülen Akpolat’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

X hesabından bir videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben ‘Ben akrebim, tabiatım bu’ der.

Kıssadan hisse eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.

Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.”

Eski CHP liderinin arkasındaki Atatürk tablosu ve masadaki Adalet ile Yürüyüş kitapları ve savunma kitapçığı dikkat çekti.

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