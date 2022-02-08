‘Karışıklık olmasın diye’: Türkiye, olimpiyat oyunlarında sadece amblem kullanacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ‘herhangi bir karışıklığa yer vermemek‘ için Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların kayaklarında sadece komite amblemi kullanılacağını bildirdi.

4 Şubat’ta başlayan ve 20 Şubat’a kadar devam etmesi beklenen 24’üncü Kış Olimpiyat Oyunları Çin’in başkenti Pekin’de düzenleniyor.

Milli kayakla atlamacı Fatih Arda İpcioğlu üç gün önceki yarışlarda normal tepe final 1’nci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36’ncı sırada tamamlamıştı.

Yarıştan sonra TRT Haber’e konuşan sporcunun ekipmanındaki Doğu Türkistan bayrağına yorulan mavi arka plana ay-yıldız dikkat çekmiş; Twitter’da Uygur aktivistler tarafından destek verilmişti.

🇹🇷 Tarihimizde ilk kez kayakla atlama elemelerini geçen milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu, duygularını #TRTSPORDijital ile paylaştı!



🗣 “Yarın daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Daha en iyi performansımızı göstermedik. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.” pic.twitter.com/ZMaO1tMGtp — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) February 5, 2022

İpcioğlu, Reuters’ın siyasi bir duruş sergileyip sergilemediğine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu tür soruları cevaplamak istemiyorum. Kayaklarımı değiştirdim, bunlar benim yarışma kayaklarım… Elimden geleni yapacağım, göreceğiz. Atlayışımı Türk bayrağı altında gösterdim.”

Bunun yanında Türkiye Olimpiyat Komitesi Reuters’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Bu siyasi bir açıklama değildi. Bildiğiniz gibi, resmi Türk bayrağında beyaz bir hilal ve bir yıldız var. Ancak, herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına, oyunların geri kalanında sporcumuzun kayaklarında sadece Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi amblemi kullanılacaktır.”

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Doğu Türkistan’daki Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada, Hollanda ve Fransa parlamentoları da dahil olmak üzere birçok ülke Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendiriyor.