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Yaramazlara biraz batar!

İstinaf, Dedeoğulları ailesine saldırı davasında tüm hükümleri bozdu: Gerekçe eksik ceza

İstinaf mahkemesi, Dedeoğulları ailesine saldırı davasında eksik ceza gerekçesiyle tüm hükümleri bozdu.

Fotoğraf: AA

Konya’nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021’de Keleş ve Çalık aileleri tarafından saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesi, emniyete başvurarak, can güvenliklerinin olmadığını belirtmişti.


Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre buna rağmen önlemler alınmayınca 30 Temmuz’da Mehmet Altun, aileye silahla saldırmış ve burada yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Konya 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen saldırı davasının 28 Ekim tarihli karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Lütfü ve Ali Keleş tahliye edildi, tüm sanıklara bir yıl ila üç yıl arasında hapis ve para cezaları verilmişti.

Sanıkların hepsine haksız tahrik indirimi uygulanırken, konut dokunulmazlığı suçundan hepsine beraat verilmişti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi’yse davada yetersiz rapora ve delil niteliği taşımayan belgeye dayandırılarak eksik ceza verildiğini belirterek tüm hükümlerin bozularak dosyanın mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

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