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Yaramazlara biraz batar!

İran Genelkurmay Başkanlığı: Kudüs'ü işgal eden terör rejimine cevabın sınırı kalmadı

İran Genelkurmay Başkanlığı, ‘İsrail’in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını‘ duyurdu.

Fotoğraf: Fars Media

İsrail sabahın erken saatlerinde İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetmişti.


İran Genelkurmay Başkanlığı, saldırılarda Bakıri’yle birlikte şu isimlerin de öldüğünü duyurdu:

  • Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Tümgeneral Hüseyin Selami
  • Tümgeneral Gulam Ali Reşid

Açıklama şöyle:

“Kudüs’ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır.”

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