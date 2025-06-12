İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davası ertelendi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ‘bilirkişi davası’ 26 Eylül’e ertelendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

İstanbul başsavcılığı İBB başkanı hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlatmış ve iddianame düzenlenmişti.

Asliye ceza mahkemesi, İBB başkanına iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen iddianameyi kabul etmişti.

İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, İmamoğlu ve avukatları katılmadı.

Avukatlar mahkemeye verdikleri dilekçede Çağlayan’da olması beklenen duruşmanın yerinin dün Silivri olarak değiştirilmesi nedeniyle duruşmaya katılmayacaklarını belirttiler.

Mahkeme, İmamoğlu’nun başka suçtan tutuklu bulunması, nakil ve güvenlik açısından zorluk olması ve İstanbul Adliyesi’ndeki duruşma salonunun fiziki koşullarının elverişsizliği sebebiyle bir sonraki duruşmanın da Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan salonda yapılmasını kararlaştırdı.