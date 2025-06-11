'Bilirkişi' davası: İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacak

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve avukatları ‘hukuka aykırı usuller’ gerekçesiyle ‘bilirkişi’ davasına katılmayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de konuşan İmamoğlu ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi S.B. olduğunu öne sürmüştü.

İstanbul başsavcılığı İBB başkanı hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’, ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlatmış ve iddianame düzenlenmişti.

Asliye ceza mahkemesi, İBB başkanına iki yıldan dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen iddianameyi kabul etmişti.

Davanın ilk duruşması 12 Haziran.

İBB, İmamoğlu’nun ve avukatlarının duruşmaya katılmayacağını şöyle duyurdu:

“İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturmalarda yaşanan hukuksuzlukları dile getirmesi nedeniyle açılan davanın yarınki ilk duruşması hukuka aykırı usullerle Silivri’ye alındığı için İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmayacaktır.”

İmamoğlu’nun tutuklanması

İmamoğlu İBB odaklı soruşturmalarda 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. O tarihten bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde.