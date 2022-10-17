HDP’li Beştaş: Aysel Tuğluk’un durumu kötüleşiyor

Ağrı milletvekilimiz @dilan_dirayet ile birlikte Kandıra Cezaevinde sevgili Aysel Tuğluk’u ziyaret ettik.



Son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük.



Sağlık durumu bilinmesine rağmen Aysel neden cezaevinde.? Bu ısrar neden?#AyselTuğlukİçinAdalet pic.twitter.com/aC7D7oE6SL