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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Beştaş: Aysel Tuğluk’un durumu kötüleşiyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, cezaevinde demans teşhisi konan HDP’li Aysel Tuğluk’un durumunun giderek kötüleştiğini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Kobani davasından yargılanan Tuğluk, sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen tahliye edilmiyor.


HDP’li Beştaş, Twitter hesabından Tuğluk’u ziyaret ettiğini belirterek şunları yazdı:

“Ağrı milletvekilimiz Dilan Dirayet Taşdemir’le birlikte Kandıra Cezaevinde sevgili Aysel Tuğluk’u ziyaret ettik. Son görüşmemizden bu yana sağlık durumunun kötüleştiğini üzülerek gördük. Sağlık durumu bilinmesine rağmen Aysel neden cezaevinde? Bu ısrar neden?”

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