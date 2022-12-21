Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davada verilen görevsizlik kararına itirazı reddetti. Dosya, ‘terör davaları’nın görüldüğü ihtisas mahkemesine gönderildi.

2 Eylül 2022 günü Bulgaristan’da yakalanan Levent Göktaş, 17 Aralık’ta Sofya’dan İstanbul Havalimanı’na getirilmiş, ardından tutuklanmıştı. Fotoğraf: AA

Göktaş, Hablemitoğlu’nun 2002 yılında Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Daha sonra Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için iade talebini reddetmiş, ancak bu karara itiraz kabul edilmiş ve iadesine karar verilmişti.

Göktaş, 17 Aralık’ta İstanbul’a getirilerek tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre Fethullah Gülen ve emekli Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım’da Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Ancak mahkeme, cinayetin ‘FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlendiği’ gerekçesiyle ‘görevsizlik’ kararı verdi ve dava dosyasının terör davalarının görüldüğü ihtisas mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Başsavcılık karara itiraz ederek yargılamanın genel mahkemede görülmesini talep etti.

İtiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosya Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İncelemesini tamamlayan mahkeme, ‘görevsizlik’ kararının yerinde olduğuna hükmetti ve savcılığın itirazını reddetti.

Bu kararın ardından Hablemitoğlu suikastı davası, ‘terör mahkemesi’nde görülecek.

‘Suç, terör suçu’

Mahkemenin gerekçesinde suikastın, ‘FETÖ’nün azmettirmesi sonucunda’ gerçekleştiği, sanık Mustafa Levent Göktaş ve ekibinin örgütlenmesininse ‘FETÖ’ adına hareket ettiği vurgulandı.

Suikastın ”FETÖ’nün amaçları doğrultusunda cebir ve şiddet kullanılarak baskı, korku, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle işlendiği’ yazılan kararda, ‘sanıkların bu doğrultuda hareket ettikleri ve suçun terör suçu olduğu’ aktarıldı.

Kararda şu tespite yer verildi:

“İddianamenin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen’in silahlı terör örgütü FETÖ’nün kurucusu ve lideri olduğu, iki numaralı sanık Mustafa Özcan’ın örgütün sözde Türkiye imamı olarak haklarında ayrıca FETÖ çatı davasında sanık sıfatı bulunduğunun bilgisine yer verilmesi karşısında, bu sanıkların FETÖ’nün nihai amacını bilmemelerinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Diğer sanıkların hukuki durumlarının da ‘suça iştirak ve bağlılık kuralları’ gereğince birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle fiilin hukuki nitelendirilmesinde mahkemenin iddia ile bağlı olmadığı gözetilmiştir. Bu yönüyle Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararında, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından savcılıkça yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.”

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek’in Hablemitoğlu’nu ‘tasarlayarak öldürdükleri’ belirtilen iddianamede, bu sanıkların ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca Göktaş’ın ‘örgüt kurmak’ suçundan sekiz yıla, Mumcuoğlu ve Emek’in ise ‘suç örgütüne üyelik’ten dört yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile ‘FETÖ firarisi’ Serhat Ilıcak’ın da ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır’ın ‘suç örgütüne üyelik’ten dört yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Mehmet Narin’in de ‘suç örgütüne üye olmak’tan dört yıla kadar hapsi istendi.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte hakkında dava açılmıştı.

Göktaş’ın, ‘FETÖ’ yöneticilerinin yönlendirmesiyle suikastı gerçekleştiren ekibi kurup yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Suikastla ilgili iddiaları reddeden Göktaş, Bulgaristan’a siyasi sığınma talep etmişti.

Türkiye, Hablemitoğlu suikastı davası şüphelisi olarak Göktaş’ın iadesini talep etmiş, iade duruşması Göktaş’ın duruşmada rahatsızlanması ve Bulgar avukatlarının duruşmaya gelmemesi gibi gerekçelerle iki kez ertelenmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 28 Kasım’da Göktaş’ın iadesini reddetmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi’yse 14 Aralık’ta Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini kabul etmişti.