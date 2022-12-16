Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş, Türkiye’ye getirildi

ANKA’nın aktardığına göre akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın firari sanığı olan ve Bulgaristan’da yakalandıktan sonra iadesine karar verilen Levent Göktaş’ın bugün öğleden sonra Türkiye’ye getirildi.

Anadolu Ajansı’ysa Göktaş’ı getirecek uçağın Bulgaristan’dan akşam saat 11’de havalanıp 17 Aralık gece saat 12 sularında İstanbul’a indiğini yazdı.

Fotoğraf: AA

Göktaş, Hablemitoğlu’nun 2002 yılında Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine firar etmişti. Daha sonra Bulgaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Bulgaristan Haskova Mahkemesi, Türkiye’nin Levent Göktaş için iade talebini reddetmiş, ancak bu karara itiraz kabul edilmiş ve iadesine karar verilmişti.

ANKA’nın aktardığına göre Göktaş, bugün öğleden sonra Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan Ankara’ya getirildi. Göktaş’ın bugün gece yarısına doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Haberde zanlının getirilme saati tam olarak belirtilmedi.

Konuya ilişkin ANKA’ya konuşan Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatlarından Ersan Barkın, “Evet, mahkemeye çıkarıldığında ifadesini takip edeceğim” dedi.

ANKA Göktaş’ın öğlen getirildiğini kaydetse de AA uçağın henüz gece havalandığını iddia etti. Buna göre uçak Bulgaristan’dan akşam saat 11’de ayrılıp İstanbul’a gece yarısından sonra indi.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte hakkında dava açılmıştı.

Göktaş’ın, ‘FETÖ’ yöneticilerinin yönlendirmesiyle suikastı gerçekleştiren ekibi kurup yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Suikastla ilgili iddiaları reddeden Göktaş, Bulgaristan’a siyasi sığınma talep etmişti.

Türkiye, Hablemitoğlu suikastı davası şüphelisi olarak Göktaş’ın iadesini talep etmiş, iade duruşması Göktaş’ın duruşmada rahatsızlanması ve Bulgar avukatlarının duruşmaya gelmemesi gibi gerekçelerle iki kez ertelenmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 28 Kasım’da Göktaş’ın iadesini reddetmişti.

Filibe Temyiz Mahkemesi’yse 14 Aralık’ta Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini kabul etmişti.