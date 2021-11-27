Güney Afrika’dan Hollanda’ya uçan 61 yolcuda Covid-19’a rastlandı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM’nin Güney Afrika’dan dün taşıdığı 600 yolcunun 61’inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Vakaların Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülen ve Covid-19’un ‘Omikron’ olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan yolcuların Amsterdam Schiphol Havalimanı’na yakın bir otelde karantinaya alındığı kaydedildi.

Testi negatif çıkan 539 yolcunun beş günlük ev karantinasının ardından ikinci bir negatif test sunmaları şartıyla evlerine gönderildiği belirtildi.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) açıklamasında ise Hollanda’ya 22 Kasım itibariyle Güney Afrika’dan giriş yapan tüm yolcuların Covid-19 testi olmaları için GGD’nin merkezlerine davet edileceği bildirildi.

Hollanda, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Covid-19’un yeni varyantı nedeniyle bu bölgeden uçuşları dünkü seferlerin ardından durdurmuştu.

Güney Afrika ve Botsvana’da dokuz kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Omikron’ olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, ‘süper varyant’ olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke, varyant nedeniyle Güney Afrika’ya seyahat yasağı uyguluyor.