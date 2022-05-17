Finlandiya ve İsveç’in başvurusunda İYİ Parti de topa girdi: Yine stratejik ve taktiksel hatalar

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanlığı, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği tartışmalarıyla ilgili iki ülkeyi eleştirirken adaylıklarının ‘rehin alınmaması’ gerektiğini kaydetti.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Zaten Erdoğan da mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

‘Yine stratejik ve taktiksel hatalar’

İYİ Partinin açıklamasında, özellikle İsveç için “Milli güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle ilişkisi, Türkiye açısından, haklı bir güvenlik sorunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerde altı çizilecek önemli bir konudur” dendi.

AKP iktidarının iki ülkeye tavır koyarken, mevcut NATO üyesi ülkelerin tutumları görmezden geldiği yazıldı. İktidarın birbirinden farklı görüşlerle ‘yine stratejik ve taktiksel hatalara düştüğü’ söylendi. İYİ Parti, hükümeti iki ülkeyle süratle sorunlardan arınmaya çağırdı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şu bir gerçek ki; PKK ile uzantısı PYD-YPG ve uluslararası ilişkileri konusunda ülkemizin elinde açık ve objektif veriler vardır. Ancak, bu gerçekle, iki ülkenin NATO’ya üye adaylığının rehin alınması, bize göre diplomatik açıdan hesabı doğru yapılmamış, sağlıksız bir yaklaşımdır.

İYİ Parti, müttefiklik ruhunun gereği olarak, bir saldırıya uğranılması halinde nasıl müştereken topraklarımızı savunacaksak, Finlandiya ve İsveç’in de geçmişten farklı ve yeni bir yaklaşımla, kaygılarımızın kaynağı olan terörizme karşı müştereken mücadele anlayışının gereğini yerine getirmelerini beklemektedir.”