Erdoğan’ın vergi yapılandırma paketi KYK borçlularını tatmin etmedi: Net olun

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar, KYK öğrenim kredisi alan kişilerin faizlerinin silindiğini iddia etse de borçlar hala duruyor. Üç gün önce vergi yapılandırma paketini açıklayan Erdoğan, KYK borçlularını tatmin edemedi. Borçlular, Erdoğan’ı net olmaya çağırdı.

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KYK borçlarının faizi, mezunların borçlarını temmuz başında sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuş, faizlerin anaparanın üç katına kadar çıktığı görülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara, “Faizleri ödemeyin” çıkışından kısa bir süre sonra Erdoğan faizlerin silindiğini ve sadece anaparanın ödeneceğini açıklamıştı. Yasal düzenlemeyse kasım başında kabul edildi. Yasal düzenleme çıkana kadar da KYK borçlularına hesap blokeleri ve gecikme faizi yağmaya devam etti.

Düzenlemeyse borçluları hayal kırıklığına uğrattı. Erdoğan’ın açıklamasına rağmen büyük bir yük oluşturan gecikme faizlerine dokunulmamış, kanun çıkana kadar ödenen paralar faize sayılmış ve bu nedenle çoğu kişinin borcunda anlamlı bir düşüş yaşanmamıştı. Düzenleme, kafa karışıklıklarını artırmıştı.

Örneğin Diken’e önceden konuşan bir borçlunun toplam KYK borcu 13 bin TL’ydi. Bunun 8 bin TL’si anaparaydı. Kanun çıkana kadar da 9 bin TL ödedi. Yani anaparadan daha fazla ödeyen borçlu, faizlerin silindiği zaman borcunun tamamen biteceğini bekliyordu ama güncellemeyle, ödenen paranın önemli bir kısmının faiz ödemesi olarak kabul edildiğini gördü. Başka bir borçluysa gecikme faizinin ‘EFE-TÜFE’ oranının yaklaşık iki katı olduğunu belirterek, gecikme faizlerinin büyük yük oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, üç gün önce de vergi borcu yapılandırma paketi açıkladı ancak bu açıklama da KYK borçlularını tatmin etmedi. Erdoğan, paket kapsamında KYK borçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Bilindiği gibi, yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz, ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle, endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.”

‘Kavram kargaşası yaratılıyor’

Erdoğan temmuzda, ‘sadece anapara ödenecek’ diye belirtirken ‘enflasyon farkı silinecek’ diyordu. Aslında, silinen faizdi ama kavram kargaşası yaratılıyordu. Erdoğan şimdi de silinen tutarları ‘endeks’ olarak tanımlarken borçluların sadece anaparayı ödeyeceğini yineliyor. Bunu derken de endeks dışındaki borcun yapılandırılarak taksitle ödenmesine imkan sağladığını belirtiyor. ‘Endeks dışında’ iki tür borç var: anapara ve gecikme faizi. Erdoğan gecikme faizleriyle ilgiliyse bir şey demedi. Gecikme faizleri silinmeden borçlular sadece anaparayı ödemiş olmayacak.

Diken’e konuşan borçlular bunun bir kelime oyunu olduğunu belirterek kavram kargaşası yaratıldığını söylüyor. Borçlulara göre Erdoğan, bu şekilde zaman kazanarak kendilerini seçime kadar oyalamaya çalışıyor.

‘Net olun’

Kasımdaki düzenleme, Erdoğan’ın temmuzda verdiği sözün dışındaydı. Borçlular hem bu durumu hatırlatıp hem de Erdoğan’ın son açıklamalarında kelime oyunu yaptığını belirterek net ve açık olunmasını talep etti.

Vergi yapılandırma paketinin henüz yasalaşmadığını belirten borçlular, kasımdaki gibi yine hayal kırıklığıyla karşılaşabileceklerini dile getirdi.

Borçlular, Erdoğan’ın açıklamalarını yeterli bulmadı.

‘Verilen sözler tutulmalı’

Borçlular, temmuzda Erdoğan’ın söylediği gibi anapara harici borcun silinmesini talep ediyor.

Bunun haricinde kasımdaki düzenlemeyle ‘anlamsız’ güncellemenin düzeltilmesini ve bu süreçte banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını istiyor.

Borçlular, beşli çete gibi grupların milyarlarca lira borcunun silinirken hükümetin neden silinenlerin yanında hiçbir şey olan öğrenim kredisi borçlarında ‘tereddüt ettiğini’ merak ediyor.