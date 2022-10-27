KYK borçlarının faizleri silinecek

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren ‘torba’ kanun teklifinin 7’nci maddesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi ilişkin düzenleme kabul edildi.

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KYK borçlarının faizi, mezunların borçlarını temmuz başında sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuş, faizlerin anaparanın üç katına kadar çıktığı görülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara, “Faizleri ödemeyin” çıkışından kısa bir süre sonra Erdoğan kabine toplantısının ardından faizlerin silindiğini açıklamıştı. Ancak yasal düzenleme aylar sonra yapıldı.

‘Torba’ kanun için Genel Kurul’da görüşmeler sürerken KYK faizlerinin silinmesine ilişkin 7’nci madde kabul edildi. Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar.