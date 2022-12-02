Erdoğan’ın ‘anapara’ sözü verdiği KYK’da güncellemeler hatalı, faizse halen işliyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Aylardır gündemde olan KYK borçlarının faizlerinin silinmesi kasım başında yasalaşmasına rağmen borçluların derdi hala bitmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Sadece anapara ödenecek” demesine rağmen durum öyle değil.

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KYK borçlarının faizi, mezunların borçlarını temmuz başında sosyal medyada paylaşmasıyla gündem olmuş, faizlerin anaparanın üç katına kadar çıktığı görülmüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mezunlara, “Faizleri ödemeyin” çıkışından kısa bir süre sonra Erdoğan faizlerin silindiğini ve sadece anaparanın ödeneceğini açıklamıştı. Yasal düzenlemeyse kasım başında kabul edildi. Yasal düzenleme çıkana kadar da KYK borçlularına hesap blokeleri ve gecikme faizi yağmaya devam etti.

Faizlerin silinmesi kanunlaşmasına rağmen karışıklıklar ve mağduriyetler devam ediyor.

Borç güncellemelerinde gariplik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 25 Kasım’da “Artık e-devletten güncel borçlarınıza bakabilirsiniz, faizler silindi” dedi. Bundan kısa bir süre sonra borçlar güncellenmeye başladı ama güncellemeleri gören borçlular hayal kırıklığa karşılaştı.

Diken’e konuşan bazı borçlular, kanun çıkmadan önce anaparadan fazla ödediklerini ve bu nedenle kanun çıktıktan sonra borçlarının tamamen silinmesini beklediklerini söyledi. Ama güncelleme böyle olmadı.

Örneğin bir borçlunun toplam KYK borcu 13 bin TL’ydi. Bunun 8 bin TL’si anaparaydı. Kanun çıkana kadar da 9 bin TL ödedi. Yani anaparadan daha fazla ödeyen borçlu, faizlerin silindiği zaman borcunun tamamen biteceğini bekliyordu ama güncellemeyle, ödenen paranın önemli bir kısmının faiz ödemesi olarak kabul edildiğini gördü. Bu kişinin borcu hala devam ediyor.

Başka bir borçlu da şu ana kadar anaparası kadar ödediğini ve bir bu kadar daha borcu olduğunu belirtti.

Borçlular, ‘EFE-TÜFE’ faizinin sadece bir kısmının silindiğini dile getirdi.

Gecikme faizi devam ediyor

Erdoğan’ın temmuzdaki açıklamasından sonra borçlular ödemeden önce faizlerin silinmesini beklemişti ama bu süre zarfında borçlara gecikme faizi binmişti. Hesaplara da bloke yağıyordu.

Kanunun çıkmasından sonra borçların güncellenmesi vakit almış ve bu sırada da gecikme faizleri artmaya devam etmişti.

Gecikme faizi, borçlar garip bir şekilde olsa da güncellendikten sonra dahi artmaya devam ediyor.

‘Sadece anaparayı ödemek istiyoruz’

Diken’e konuşan KYK borçluları, Erdoğan’ın temmuzda sadece anaparanın ödeneceğini söylediğini ve bundan dolayı da gecikme faizlerinin de silinmesini talep ediyor.

Başka bir borçluysa gecikme faizinin ‘EFE-TÜFE’ oranının yaklaşık iki katı olduğunu belirterek, gecikme faizlerinin büyük yük oluşturduğunu söyledi.

Şu ana kadar anapara kadar ödeme yapmasına rağmen hala borcunun devam ettiğini görenlerse mevcut duruma tepkili.