Boykot soruşturması: Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrolle serbest

Boykot çağrısı yaptığı için gözaltına alınan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Instagram

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Mart’ta iktidara yakın bazı şirketler ve medya kuruluşları için boykot çağrısı yapmıştı.

Öğrenciler de hafta sonu 2 Nisan’da tüketimi durdurmak için sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

İstanbul başsavcılığı boykot çağrılarına ‘nefret ve ayrımcılık’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlamıştı.

Soruşturmada 16 kişi için gözaltı kararı verilmiş, bu sabah 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Üzümoğlu, sosyal medyada mizahi videolar paylaşan psikiyatri uzmanı Dr. M. Enes Özel ve X’te ‘basel’ adıyla bilinen Bekir Aslan da vardı.

11 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek ayda iki kez imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: @acabasel / X

Bu arada Üzümoğluna destek için CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski TİP Milletvekili ve oyuncu Barış Atay, Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay, Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri Taner Rumeli, oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Saylak, Canberk Gültekin, Baran Bölükbaşı, Kubilay Aka, Kerem Fırtına ve Özgün Çoban’ın da aralarında olduğu bazı oyuncularla set çalışanlarI adliyeye gelmişti.