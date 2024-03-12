En yaygın kripto para birimi Bitcoin’in yükselişi sürerken Bitcoin madenciliği gelirlerinde de rekor kırıldı.

Fotoğraf: Pexels

Geçen seneyi 42 bin 141 dolarla kapatan Bitcoin şu an 72 bin dolar seviyesinde. Bu, Bitcoin için rekor bir düzey.

Bitcoin yükselirken Bitcoin madenciliği gelirlerinde de rekor kırıldı.

Bloomberg HT’nin CryptoQuant’ın verilerinden aktardığına göre günlük madenci geliri 7 Mart’ta 78,6 milyon dolara ulaşarak Nisan 2021’de oluşan zirveyi aştı.

Bitcoin madencileri, işlemleri doğrulamak ve blok zinciri ağına eklemek için kendilerine verilen yeni coinlerin yanı sıra kullanıcılar tarafından kendilerine ödenen ücretlerden de para kazanıyor.

Şubat 2023’ten bu yana en büyük madencilik şirketlerinden 13’ü 1 milyar doların üzerinde özel amaçlı bilgisayar siparişi verdi.