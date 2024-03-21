Bitcoin Fed’in faiz kararından sonra yükseldi

En yaygın kripto para birimi Bitcoin 66 bin 400 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin beş hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin sonrasında hızla yükselmeye devam etmiş ve rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altı gün önce 73 bin 800 dolar seviyesini görerek rekor tazeleyen Bitcoin dün 61 bin doların altına gerilemişti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasından sonra yeniden yükselişe geçen Bitcoin şu an 66 bin 400 dolar seviyesinde seyrediyor.