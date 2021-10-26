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Bezos’un şirketi Blue Origin ticari uzay istasyonu kuracak

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, ticari bir uzay istasyonu kurmayı planladığını duyurdu.

Fotoğraf: Blue Origin

Şirket yönetiminin açıklamasına göre ‘Orbital Reef’ (Yörüngesel Resif) adlı, Sierra Space ve Boeing firmalarıyla işbirliği yapılarak inşa edilecek istasyon 2030 yılına kadar tamamlanacak. Birden fazla amaca hizmet edecek ve aynı anda 10 kişiyi misafir edebilecek. Müşterilerine araştırma yapma, film çekme gibi olanaklar sağlayacak 3 bin metrekarelik istasyonda bir de ‘uzay oteli’ olacak.


Basın toplantısıyla projeyi duyuran Blue Origin ve Sierra Space yöneticileri, maliyet konusunda bilgi paylaşmadı ancak projenin uzay turizmi şirketine yılda 1 milyar dolar aktarma sözü veren Bezos’tan yüklü miktarda destek alması bekleniyor.

Açıklama, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın uluslararası uzay istasyonunu yenileme planını duyurduğu döneme denk geldi.

Bezos ve beraberindeki üç kişiyi temmuz ayında New Shepard aracıyla uzaya yollayarak medyada yer bulan şirket işyerinde cinsel istismar ve güvenlik endişelerine dair iddia ve uyarıları dikkati almamakla eleştirilerek de gündeme geldi.

Şirket, NASA’nın 2,9 milyar dolarlık bir ihalesini, bu alandaki en büyük rakiplerinden biri Elon Musk’ın Space X şirketine kaptırmıştı.

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