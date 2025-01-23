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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş Belediyesi başkan vekilliğine Ömer Rasim Şişman seçildi

Beşiktaş Belediyesi başkan vekilliğine Ömer Rasim Şişman seçildi.

İstanbul başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 kişi tutuklanmıştı.


Savcılık ifadelerinin ardından Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik’le Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklanmış, sekiz kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, hakkında ‘rüşvet ve suç örgütüne üye olmak suçlarından’ soruşturma yürütülen Akpolat’ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Anka‘nın aktardığına göre Beşiktaş Belediyesi Meclisi’nde yapılan seçimle Beşiktaş Belediyesi başkan vekilliğine Ömer Rasim Şişman seçildi.

Ömer Rasim Şişman kimdir?

Kahramanmaraş’ta 1991’de doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim gördü. Aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde işletme yüksek lisansı yaptı.

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