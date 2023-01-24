Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır TV100’den ayrıldı

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, SADAT reklamı kriziyle gündem olan TV100’den ayrıldıklarını duyurdu.

Gürkan Hacır ile Barış Yarkadaş.

Tv100 ekranlarında yayınlanan ‘Taksim Meydanı’ adlı programda yorumculuk yapan Barış Yarkadaş ile moderatör Gürkan Hacır, kanalla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yarkadaş, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım TV100’den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla tv100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim.”

Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım @tv100 ‘den kendi isteğimle ayrıldım.



Dolayısıyla tv 100’deki yazılarıma da son verdim.



Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim. @gurkanhacir — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 24, 2023

Gürkan Hacır da şunları yazdı: “Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım TV100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederim.”

Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım @tv100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım.



Kanal yönetimine gösterdikler güven ve destek için teşekkür ederim. @barisyarkadas — gürkan hacır (@gurkanhacir) January 24, 2023

Ne olmuştu?

SADAT’ın ismi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

14 Ocak’ta TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program banttan yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

Kılıçdaroğlu, bunun bir tehdit olduğunu belirterek, SADAT’a “Aklınızı alırım” demişti.

Kanal yönetimi, olayın reklam departmanından kaynaklı ‘hata’ olduğunu belirtse de SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi bunun ‘Kılıçdaroğlu’na atılmış bir gol’ olduğunu savunmuştu. Tanrıverdi ayrıca Cüneyt Özdemir’in YouTube pargrmına katılarak, reklam talebinin kanaldan geldiğini iddia etmişti.

İddiayı reddeden TV100 yönetimi, SADAT hakkında bu nedenle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.