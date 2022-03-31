Asiye’nin pitbull saldırısında yaralanmasına ilişkin davada sanıklar topu birbirine attı

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin dört yaşındaki Asiye Ateş’e saldırısına ilişkin haklarında dava açılan altı sanığın yargılanmasına devam edildi.

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22 Aralık 2021’de, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk tedavisinin ardından 26 Aralık’ta sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi ameliyat geçirmişti. Minik Asiye 41 günlük tedavinin ardından evde istirahat etmesi için taburcu edilmişti.

Dördü tutuklu altı sanık hakkında ‘olası kastla yaralama’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dava açıldı.

AA’nın aktardığına göre 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar Mustafa E., Süheyla K., Zeliha C. ve Mustafa Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

‘Veterinere hiç gelmediler’

Tanık olarak dinlenen özel bir veteriner kliniğinin sahibi İ.T., köpeklere ikinci doz kuduz aşısı yapılması için personel gönderdiğini belirterek köpeklerin kliniğe hiç gelmediğini, bu yüzden kayıt tutulmadığını aktardı.

Tutuksuz sanık Zeynep C., tanığın önceki ifadede adından bahsetmediğini belirterek, “Burada ne oluyorsa adımdan bahsediyor. Zomo ve Asil isimli her iki köpeğin Mustafa Y.’ye ait olduğunu biliyorum ama kuru ve yaş mama siparişini veren Mustafa E.’dir” dedi.

Sanık Mustafa Y. önceki ifadesinde köpeklerden birini sahiplendiğini, daha sonra bakamadığımdan sahiplenmek isteyen ve sitede oturan Zeynep C.’ye verdiğini iddia etmişti.

Sanık Mustafa E,, köpeklerin aşılı olduğundan dahi haberinin olmadığını öne sürerek, Zeynep C.’nin beyanlarının doğru olmadığını, mamaları kendisinin almadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da iddiaları reddetti.

Mahkeme, veteriner hekim M.C.Ç.’nin gelecek duruşma dinlenmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.