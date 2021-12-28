Dört yaşındaki Asiye’nin ağır yaralandığı pitbull saldırısında iki kişi daha tutuklandı

Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin dört yaşındaki Asiye Ateş’e saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı beşe yükseldi.

Gaziantep başsavcılığınca başlatılan soruştumada daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K., yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişiden üçü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti.

Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.