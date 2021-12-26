Denizli’de pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi’nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A.’yı (24) gözaltına aldı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

Armin Darban Jafeti, çok korktuğunu belirterek şunları söyledi: “Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım.”

Geçen hafta Gaziantep’te, iki pitbull’un saldırısına uğrayan dört yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, altı kişi gözaltına alınmış, üçü tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti.