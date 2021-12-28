Pitbull saldırısına uğrayan Asiye uyandırıldı

Gaziantep’te, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapılan dört yaşındaki Asiye Ateş’in uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde, 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ateş ağır yaralanmıştı. Altı kişi gözaltına alınmış, üçü tutuklanmıştı. Köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmişti. Gaziantep’teki ilk tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edilen Ateş, 26 Aralık’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye’de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği, operasyon sonrası uyutulan Ateş uyandırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun, yarın servise alınması planlanıyor.

Anne Zeynep Ateş’in, uyandırılan kızını gördüğü, annesinin elini tutarak tepki verdiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Özkan, AA muhabirine, ilk etapta yaşamsal dokuların nakledildiğini söylediği Ateş’i yoğun bakımda izlediklerini belirterek, “Küçük bir çocuk. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi” dedi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, “Uyandırıldı ve solunum cihazından ayrıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacak” ifadelerini kullandı.